Азербайджан и Великобритания обсудили сотрудничество в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал в Twitter председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров.

В публикации Багирова говорится, что в ходе визита государственного министра Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти в Баку состоялся обмен мнением о перспективах совместного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

"Государственный министр ознакомился с Кинологическим центром ГТК, мы рассказали об отношениях между таможенными органами наших стран и перспективах совместного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков", - написал Багиров в своем Twitter.

Отметим, что ранее в рамках визита Докерти в Баку между правительством Азербайджана и Великобритании подписано соглашение о международных автомобильных перевозках.