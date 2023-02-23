Япония поддерживает Азербайджан в сфере производства альтернативной энергии.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сегодня сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на мероприятии по случаю празднования дня рождения императора Японии Нарухито.

По его словам, Япония является партнером страны по многим успешным проектам, реализованным в областях сельского хозяйства, туризма, транспорта, образования, охраны окружающей среды, а также перехода к "зеленой" экономике.

"В рамках нашего сотрудничества в области энергетики был подготовлен концептуальный документ для зоны "зеленой энергетики" на освобожденных территориях", - отметил Бабаев.