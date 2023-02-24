Президент Исламского банка развития посетит Азербайджан

Председатель группы Исламского банка развития (IsDB) Мухаммад Аль Джассер посетит Азербайджан 25 февраля, сообщает Day.Az со ссылкой на банк.

По данным IsDB, его визит продлится до 3 марта.

"Стратегический визит призван максимизировать сотрудничество между группой IsDB и Азербайджаном, расширить потенциальные области сотрудничества и стимулировать действия, способствующие социально-экономическому развитию в стране", - говорится в сообщении банка.

В то же время Аль Джассер также рассмотрит некоторые проекты, финансируемые группой IsDB в стране, чтобы лично убедиться в их эффективной реализации.

Группа IsDB поддерживает прочные отношения с Азербайджаном и стремится содействовать его социально-экономическому развитию. Группа одобрила в Азербайджане финансирование проектов на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. Портфель включает финансирование в размере 956 миллионов долларов со стороны IsDB, 120,2 миллиона долларов , одобренных ICD (Исламская корпорация по развитию частного сектора), 83,4 миллиона долларов в торговых операциях ITFC (Международная исламская торгово-финансовая корпорация) и 19,4 миллиона долларов в других фондах и операциях группы IsDB. Кроме того, ICIEC (Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов) предоставила 92,5 миллиона долларов в качестве страхования бизнеса и 75,5 миллиона долларов в качестве новых страховых обязательств.