Своевременный ввод в эксплуатацию TAP имел решающее значение

Ввод в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (TAP) в срок имел решающее значение.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал греческим СМИ помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт.

Он считает, что это позволило Европе успешно пройти зиму.

Пайетт добавил, что поставки сжиженного природного газа из США также сыграли важную роль в диверсификации энергопоставок в Европу.

"США отправили в Европу более 70 миллиардов кубических метров СПГ в 2022 году, что вдвое больше, чем в предыдущем году, и большая часть этих объемов прошла через Грецию. Фактически, экспортный потенциал СПГ США, по оценкам экспертов, увеличится примерно на 50 процентов к 2025 году за счет лицензированных и находящихся в стадии разработки проектов", - сказал он.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года по ТАР, европейскому участку Южного газового коридора. Его первоначальная мощность составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров в год. В июле 2022 года Азербайджан и Европейская комиссия достигли договоренности об удвоении поставок газа в Европу к 2027 году. После завершения обязывающей фазы рыночного теста консорциум TAP запустил первый этап расширения.

По итогам 2022 года экспорт азербайджанского газа в Европу составил 11,4 миллиарда кубометров.