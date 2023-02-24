В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации недвижимости.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджана Вюсал Шихалиев в ходе конференции "Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив".

"Соответствующий пакет законодательных инициатив в связи с этим согласован и уже приближается к заключительной стадии", - сказал он.

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