https://news.day.az/economy/1541042.html В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации недвижимости
В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации недвижимости
В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации недвижимости.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджана Вюсал Шихалиев в ходе конференции "Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив".
"Соответствующий пакет законодательных инициатив в связи с этим согласован и уже приближается к заключительной стадии", - сказал он.
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