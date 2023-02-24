Новая платформа цифрового управления в Азербайджане обеспечит создание экосистемы, отвечающей современным вызовам

Новая Платформа цифрового управления Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам создана с целью обеспечения адекватной экосистемы, отвечающей современным вызовам.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий сектором отдела экономической политики и промышленных вопросов Администрации Президента Азербайджана Вюсал Шихалиев в ходе конференции "Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив".

Он отметил, что платформа цифрового управления также позволит еще больше повысить эффективность, гибкость и прозрачность деятельности Комиссии.

"Данная платформа обеспечит создание инклюзивности и единой синергии при активном и скоординированном участии заинтересованных сторон, замену различных каналов связи единой цифровой платформой, автоматическое выявление потенциальных направлений реформ за счет аналитических и инновационных инструментов", - сказал он.

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