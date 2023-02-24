Развитие человеческого капитала в Азербайджане проходит в тесном сотрудничестве с ЕС и ВБ

Развитие человеческого капитала в Азербайджане проходит в тесном сотрудничестве с Евросоюзом и Всемирным Банком.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе презентации "Обзора человеческого капитала", подготовленного для Азербайджана со стороны ВБ.

"Учитывая тесное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном, мы поддержали создание этого проекта для того, чтобы на данном этапе найти ответы как развивать будущее. Развитие в этой области ведет к социальному прогрессу для всех. Человеческий капитал - это здоровье, навыки, знания, опыт, привычки. Человеческий капитал имеет основополагающее значение, и инвестиции в человеческий капитал - являются наилучшим капиталовложением, которое может осуществить страна", - сказал посол.

Он подчеркнул, что благодаря этому проекту можно будет обозначить приоритеты будущего развития в этой области.

Напомним, что отчет ВБ зафиксировал рост человеческого капитала в Азербайджане в 2010-2022 годах с 50 до 58 процентов.