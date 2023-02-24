ВБ активно сотрудничает с Азербайджаном в области улучшения показателей человеческого капитала

Всемирный банк активно сотрудничает с государственными структурами Азербайджана в области улучшения показателей человеческого капитала страны.

Об этом в пятницу сказала журналистам региональный директор Всемирного банка по человеческому развитию в Европе и Центральной Азии Фадия Саада в кулуарах мероприятия, посвященной презентации "Обзора человеческого капитала по Азербайджану", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, Всемирный банк готов продолжать сотрудничество с Азербайджаном в этом направлении и уже сформирована соответствующая команда.

"Конечно, в будущем мы будем учитывать потребности правительства Азербайджана и первый обзор является положительным шагом в рамках данного сотрудничества", - сказал она.

Саада подчеркнула, что ВБ совместно с Министерством труда и социальной защиты населения есть проекты по поддержке занятости в Азербайджане.

"В рамках этой программы мы особое внимание уделяем обеспечению занятости женщин. Мы считаем, что реализация этих и других инициатив поспособствуют улучшению показателей человеческого капитала", - отметила она.

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