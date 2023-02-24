Азербайджан и Узбекистан обсудили укрепление двустороннего экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров находится с визитом в Узбекистане.

Как передает Day.Az, со ссылкой на его публикацию в Twitter, министр принимает участие в заседании совместной межправительственной комиссии двух стран.

"С министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым мы проанализировали работу Совместной Азербайджано-Узбекистанской межправительственной комиссии по укреплению экономического сотрудничества и возможности увеличения взаимных инвестиций," - написал министр.

Новость обновляется