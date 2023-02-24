https://news.day.az/economy/1541055.html Азербайджан и Узбекистан обсудили укрепление двустороннего экономического сотрудничества - ФОТО
Азербайджан и Узбекистан обсудили укрепление двустороннего экономического сотрудничества - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров находится с визитом в Узбекистане.
Как передает Day.Az, со ссылкой на его публикацию в Twitter, министр принимает участие в заседании совместной межправительственной комиссии двух стран.
"С министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым мы проанализировали работу Совместной Азербайджано-Узбекистанской межправительственной комиссии по укреплению экономического сотрудничества и возможности увеличения взаимных инвестиций," - написал министр.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре