ВБ ожидает еще большего улучшения показателей человеческого капитала Азербайджана

Всемирный банк ожидает еще большего улучшения показателей человеческого капитала Азербайджана.

Об этом в пятницу сказала журналистам региональный директор Всемирного банка по человеческому развитию в Европе и Центральной Азии Фадия Саада в кулуарах мероприятия, посвященного презентации "Обзора человеческого капитала по Азербайджану", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, в ходе визита команды ВБ в Азербайджан можно сделать выводы, что в ближайшем будущем Азербайджан достигнет еще лучших показателей.

"В ходе моего визита и прошедших в Баку встреч хочу отметить открытость госструктур страны к нашей программе и подготовленному Обзору. Мы уверены, что наше тесное сотрудничество поспособствует достижению еще лучших показателей в области человеческих ресурсов", - отметила она.

Саада выразила уверенность, что стороны имеют все возможности для достижения поставленных целей.

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