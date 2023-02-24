https://news.day.az/economy/1541065.html На Среднем коридоре будет увеличено количество логистических центров и таможенных складов
На Среднем коридоре будет увеличено количество логистических центров и таможенных складов
На Среднем коридоре и транспортном коридоре Север-Юг будет увеличено количество логистических центров и таможенных складов.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Исмаил Гусейнов в ходе конференции "Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив".
"В этом направлении ГТК работает совместно с Министерством экономики и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. Мы окажем необходимую поддержку для увеличения количества этих центров и складов", - сказал он.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре