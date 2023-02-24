На Среднем коридоре будет увеличено количество логистических центров и таможенных складов

На Среднем коридоре и транспортном коридоре Север-Юг будет увеличено количество логистических центров и таможенных складов.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Исмаил Гусейнов в ходе конференции "Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив".

"В этом направлении ГТК работает совместно с Министерством экономики и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана. Мы окажем необходимую поддержку для увеличения количества этих центров и складов", - сказал он.

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