В Азербайджане заметно сократилось время процедуры госрегистрации прав на недвижимость

В результате реформ в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Азербайджане по принципу "единого окна" время проведения процедуры сократилось с семи дней до одного, а количество процедур сократилось с четырех до одного.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказала председатель правления юридического лица публичного права "Государственный кадастр и реестр недвижимости" Госслужбы по вопросам собственности при Министерстве экономики Азербайджана в ходе конференции "Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив".

"При проведении реформ основное внимание уделялось количеству процедур, расходам, способу оплаты и порядку получения документов. Основная цель состояла в том, чтобы обеспечить реализацию принципа "единого окна" за счет минимизации административно-принудительных процедур. Намеченные цели на этот раз заключались в оптимизации, применении единой платежной системы, что позволило бы сократить расходы, упростить обслуживание, уменьшить объем документов и предотвратить потерю времени. В результате значительно сократилось как количество процедур, так и затрачиваемое время", - сказала она.

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