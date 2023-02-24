Азербайджан и Узбекистан подпишут Соглашение об учреждении совместного инвестиционного фонда.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Данный вопрос обсуждался между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе визита Джаббарова в Узбекистан.

В ходе встречи стороны также подчеркнули успешную реализацию совместных проектов в области автомобилестроения, текстильной отрасли, а также в шелководстве.

"Ведется подготовка перспективных проектов в нефтегазовом секторе, сфере транспорта и логистики. Подчеркнута важность дальнейшего увеличения портфеля практического сотрудничества между двумя странами, в том числе в рамках осуществляемой программы локализации", - говорится в сообщении.

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