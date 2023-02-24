В Азербайджане с апреля вступает в силу решение Кабмина о международных грузоперевозках

С восьмого апреля грузоперевозчики, которые не имеют разрешения на международные перевозки, не будут допущены к этой деятельности.

Об этом сказал в пятницу журналистам председатель правления Агентства наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Рзаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он напомнил, что в соответствии с принятым в 2022 году Кабинетом министров Азербайджана решением о международных грузоперевозках, его практическое применение начнется с апреля нынешнего года.

"На сегодня уже 84 компании обратились за соответствующим разрешением. Мы периодически будем проводить встречи в целях ускорения получения разрешений всеми заинтересованными компаниями", - сказал Рзаев.

Он добавил, что количество организаций, занимающихся международными перевозками, выросло с 70 до 216. Доля национальных перевозчиков в международных перевозках стремительно растет.

Отметим, что сегодня в Баку прошла встреча представителей госструктур с международными перевозчиками грузов автомобильным транспортом.