https://news.day.az/economy/1541124.html В Азербайджане с сегодняшнего дня начнут выдаваться разрешения на международные грузовые перевозки
В Азербайджане с сегодняшнего дня начнут выдаваться разрешения на международные грузовые перевозки
В Азербайджане с сегодняшнего дня начнут выдаваться разрешения на международные грузовые перевозки.
Об этом сказал в пятницу заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов в ходе встречи с руководителями автомобильных перевозчиков, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, последующие сертификаты будут выдаваться по мере их готовности и поступления обращений.
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