В Азербайджане с сегодняшнего дня начнут выдаваться разрешения на международные грузовые перевозки.

Об этом сказал в пятницу заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов в ходе встречи с руководителями автомобильных перевозчиков, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, последующие сертификаты будут выдаваться по мере их готовности и поступления обращений.

Новость обновляется