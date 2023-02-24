В Азербайджане опровергли информацию о применении ограничений к платформам онлайн-продаж
Тиражируемая некоторыми средствами массовой информации и обсуждаемая в социальных сетях информация о применении ограничений к платформам онлайн-продаж не соответствует действительности.
Об этом Day.Az сказали в пятницу в Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.
Было отмечено, что Госслужбой не предусмотрено каких-либо мер регулирования, ограничивающих деятельность отечественных и зарубежных цифровых торговых платформ в стране.
Граждане свободно пользуются услугами платформ онлайн-продаж отечественного и зарубежного происхождения в рамках требований действующего законодательства.
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