К международным грузоперевозкам будут допущены организации с устойчивым финансовым капиталом.

Об этом сказал в пятницу, отвечая на вопрос Trend, председатель правления Агентства наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Анар Рзаев, передает Day.Az.

По его словам, это связано с тем, что отправитель груза должен быть уверен, что компания-перевозчик способна возместить возможный ущерб при перевозке грузов.

"К международным перевозкам будут допущены компании с профессиональными водителями, которые прошли соответствующие курсы. Отмечу, что за последний год число таких водителей выросло на четыре тысячи человек. На следующем этапе курсы пройдут еще столько же. Другое требование, которому должны отвечать компании, это их рейтинг", - сказал Рзаев.

Он подчеркнул, что автомобили организаций, которые хотят заниматься международными перевозками грузов, также должны соответствовать требованиям.

"Важно также, чтобы организация была налогоплательщиком и соблюдала все требования трудовых отношений", - добавил Рзаев.

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