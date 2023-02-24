Азербайджан и Узбекистан учредили совместный инвестиционный фонд

Азербайджан и Узбекистан подписали межправительственное соглашение об учреждении Совместного инвестиционного фонда на 500 миллионов долларов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на узбекские СМИ.

Данное соглашение было подписано в рамках первого Узбекско-Азербайджанского межрегионального форума, проходящего в столице Узбекистана в Ташкенте.

Создание фонда позволит странам укрепить торгово-экономические отношения, нарастить внешнеторговый оборот, а также усилить сотрудничество в промышленной отрасли.

На церемонии подписания межправительственного соглашения министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что данный инвестиционный фонд является знаковым, поскольку Азербайджан прежде не создавал фонды такого масштаба.

Министр сообщил о планах Азербайджана об увеличении инвестиций в новосозданный фонд.

Напомним, что первый Узбекско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит в городе Ташкент 23-24 февраля.

Форум был организован при поддержке Азербайджанского фонда содействия экспорту и инвестициям (AZPROMO), Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана; Министерства экономического развития и сокращения бедности, а также Торгово-промышленной палаты Узбекистана.