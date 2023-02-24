Азербайджано-Узбекский инвестиционный фонд способствует росту взаимных инвестиций и товарооборота.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, об этом было сказано в ходе визита делегации, возглавляемой министром экономики Микаилом Джаббаровым в Узбекистан.

В рамках визита он встретился с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым.

Микаил Джаббаров подчеркнул значимость успешного развития двусторонних отношений.

Затронув меры, осуществляемые для развития торгово-экономического партнерства, было отмечено, что стороны предпринимают целенаправленные шаги для успешной реализации соглашений, достигнутых в августе прошлого года на заседании Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству.

"В прошлом году значительно вырос товарооборот между нашими странами. Наряду с этим, существуют большие возможности для расширения торгового сотрудничества. Особо значимым также является расширение инвестиционного партнерства с Узбекистаном. В этом плане важную роль также играет Межправительственное соглашение о создании Азербайджано-Узбекского инвестиционного фонда, который внесет вклад в укрепление связей между регионами и деловыми кругами обеих стран. Отраженные в документе вопросы будут способствовать росту взаимных инвестиций и товарооборота, а также укреплению экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

В ходе встречи было подчеркнуто наличие большого потенциала для привлечения узбекских компаний к проектам в сферах торговли, инвестиций, промышленности, работе в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", Агдамском промышленном парке и Алятской свободной экономической зоне, партнерству в области цифровой экономики и других направлениях.

В свою очередь, министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов подчеркнул, что Узбекистан заинтересован в реализации совместных проектов с Азербайджаном в разных отраслях экономики, отметил целенаправленные меры по расширению экономических связей и значимость подписанных документов, а также поделился своим видением дальнейшего развития партнерства.

Кроме того, на встрече обсуждались реализуемые Совместной азербайджано-узбекской межправительственной комиссией работы по расширению экономического сотрудничества и возможности увеличения взаимных инвестиций.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за 2022 год составил 181,9 миллиона долларов. Экспорт из Узбекистана в Азербайджан за прошлый год составил 132,3 миллиона долларов, в то время как на импорт пришлось 49,5 миллиона долларов. Только в январе 2023 года торговый оборот между двумя странами превысил 11 миллионов долларов.