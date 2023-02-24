Узбекистан планирует нарастить товарооборот с Азербайджаном

Узбекистану необходимо увеличить товарооборот с Азербайджаном.

Об этом заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе первого Узбекско-Азербайджанского межрегионального форума, сообщает Day.Az co ссылкой на узбекские СМИ.

По словам Кудратова, Узбекистан поставил перед собой задачу на протяжении следующих пяти лет довести объёмы взаимной торговли с Азербайджаном до 1 миллиарда долларов.

Министр добавил, что Узбекистан планирует увеличить объем импорт из Азербайджана до 500 миллионов, а экспорт - до 600 миллионов долларов.

Первый Узбекско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит в городе Ташкент 23-24 февраля. В ходе форума Узбекистан и Азербайджан подписали межправительственное соглашение об учреждении совместного инвестиционного фонда на сумму 500 миллионов долларов.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за 2022 год составил 181,9 миллиона долларов. Экспорт из Узбекистана в Азербайджан за прошлый год период составил 132,3 миллиона долларов, в то время как на импорт пришлось 49,5 миллиона долларов. Только в январе 2023 года торговый оборот между двумя странами превысил 11 миллионов долларов.