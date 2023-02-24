В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики

В Азербайджане будут приняты государственные программы по развитию электроэнергетики.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это нашло отражение в законопроекте "Об электроэнергетике", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно законопроекту, в целях развития сферы электроэнергетики органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, принимаются краткосрочные (сроком на 5 лет), среднесрочные (сроком от 5 до 10 лет) и долгосрочные (сроком свыше 10 лет) государственные программы. В порядке, предусмотренном законом Азербайджанской Республики "Об оценке воздействия на окружающую среду", подготавливается документ стратегической экологической оценки (SEQ) проектов государственной программы и проводится государственная экологическая экспертиза.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.