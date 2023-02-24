В Азербайджане цены в секторе электроэнергетики будут определяться по новым правилам

В Азербайджане устанавливаются новые правила, касающиеся цен (тарифов) в секторе электроэнергетики.

Как сообщает в пятницу Day.Az, это нашло отражение в новом законопроекте "Об электроэнергетике", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно законопроекту, регулируемые цены и тарифы в секторе электроэнергетики устанавливаются регулирующим органом. Регулируемые цены и тарифы электроэнергетического сектора следующие: тарифы на потребление электроэнергии; тарифы на распределение электроэнергии; тарифы на услуги оператора рынка; цены на услуги по подключению к передающим и распределительным сетям; тарифы на поставку электроэнергии уполномоченным поставщиком потребителям, предусмотренным статьей 19.8 настоящего закона.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.