Названы запасы ценных металлов на месторождении Зафар в Азербайджане

Anglo Asian Mining (AAM) огласила предварительный объем ценных металлов на новом месторождении "Зафар" Гедабекского района Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в AAM, месторождение содержит до 28 тысяч тонн меди, 73 тысяч унций золота и до 36 тысяч тонн цинка.

"Проект основан на добыче руды в объеме до 700 тысяч тонн в год (объем основан на стандартах международной системы классификации экономической оценки месторождений полезных ископаемых - JORC). Уже начато строительство двух тоннелей, примерно в 850 метрах от существующих перерабатывающих мощностей и примерно в 1000 метрах от минерализации. Кроме того, завершены земляные работы для строительства двойных тоннелей, силовой и компрессорной площадок, а также территории для размещения оборудования. Параллельно, ведутся работы по созданию офиса, мастерской и объектов по обслуживанию тяжелого оборудования", - отметили в компании.

Напомним, что ранее в AAM сообщалось о содержании 135 тысяч унций золота, 21,5 тысячи тонн меди и 23 тысячи тонн цинка на месторождении "Гилар".

Anglo Asian Mining в Азербайджане в ближайшие годы планирует сдать в эксплуатацию такие контрактные зоны как "Гарадаг", "Хархар" и "Демирли". На освобожденных территориях компания уже приступила к разведке золотоносного месторождения "Вежнали" в Зангиланском районе.

Производимые в Азербайджане золотые слитки Anglo Asian Mining в основном экспортирует в Швейцарию, а медь - в Грузию, Узбекистан и Турцию.