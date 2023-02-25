Подписан меморандум между Агентством по развитию МСБ и Агентством по развитию предпринимательства Узбекистана

В рамках 1-го Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан, в Ташкенте был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Агентством по развитию предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

Как сообщили в субботу Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию МСБ, документ подписали председатель правления Агентства Азербайджана по развитию МСБ Орхан Мамедов и заместитель директора Агентства по развитию предпринимательства Узбекистана Мухтор Шоназаров. Меморандум предусматривает сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса, женского предпринимательства, государственно-частного партнерства, обмена информацией и опытом в области продвижения предпринимательства и защиты законных интересов субъектов предпринимательства, организации совместных тренингов, семинаров и конференций, и сотрудничество в других сферах.

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