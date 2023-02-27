Официальный курс маната к мировым валютам на 27 февраля
27 февраля 2023 года курс доллара США в отношении азербайджанского маната остался неизменным, а курс евро устанавливается на уровне 1,7934 маната, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:
|
Валюты
|
1 доллар США
|
USD
|
1,7
|
1 евро
|
EUR
|
1,7934
|
1 австралийский доллар
|
AUD
|
1,1410
|
1 аргентинский песо
|
ARS
|
0,0087
|
1 белорусский рубль
|
BYN
|
0,6735
|
1 бразильский реал
|
BRL
|
0,3269
|
1 дирхам ОАЭ
|
AED
|
0,4628
|
1 южноафриканский ранд
|
ZAR
|
0,0922
|
100 южнокорейских вон
|
KRW
|
0,1289
|
1 чешская крона
|
CZK
|
0,0758
|
100 чилийских песо
|
CLP
|
0,2059
|
1 китайский юань
|
CNY
|
0,2439
|
1 датская крона
|
DKK
|
0,2409
|
1 грузинский лари
|
GEL
|
0,647
|
1 гонконгский доллар
|
HKD
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
INR
|
0,0205
|
1 британский фунт стерлингов
|
GBP
|
2,0314
|
100 индонезийских рупий
|
IDR
|
0,0111
|
100 иранских риалов
|
IRR
|
0,004
|
1 шведская крона
|
SEK
|
0,1619
|
1 швейцарский франк
|
CHF
|
1,8062
|
1 израильский шекель
|
ILS
|
0,4641
|
1 канадский доллар
|
CAD
|
1,2487
|
1 кувейтский динар
|
KWD
|
5,5338
|
1 казахский тенге
|
KZT
|
0,0038
|
1 кыргызский сом
|
KGS
|
0,0195
|
100 ливанских фунтов
|
LBP
|
0,0113
|
1 малайзийский ринггит
|
MYR
|
0,3799
|
1 мексиканский песо
|
MXN
|
0,0924
|
1 молдавский лей
|
MDL
|
0,0906
|
1 египетский фунт
|
EGP
|
0,0555
|
1 норвежская крона
|
NOK
|
0,1635
|
100 узбекских сомов
|
UZS
|
0,015
|
1 польский злотый
|
PLN
|
0,3799
|
1 российский рубль
|
RUB
|
0,0224
|
1 сингапурский доллар
|
SGD
|
1,259
|
1 саудовский риал
|
SAR
|
0,4531
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
XDR
|
2,2572
|
1 турецкая лира
|
TRY
|
0,0901
|
1 тайваньский доллар
|
TWD
|
0,0556
|
1 таджикский сомони
|
TJS
|
0,1657
|
1 новый туркменский манат
|
TMT
|
0,4857
|
1 украинская гривна
|
UAH
|
0,0461
|
100 японских йен
|
JPY
|
1,247
|
1 новозеландский доллар
|
NZD
|
1,0446
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