Официальный курс маната к мировым валютам на 27 февраля

27 февраля 2023 года курс доллара США в отношении азербайджанского маната остался неизменным, а курс евро устанавливается на уровне 1,7934 маната, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник: