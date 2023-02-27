IFC сотрудничает с Азербайджаном в упрощении инвестирования в ненефтяную экономику

Источник: Агентство международной информации Trend

Международная финансовая корпорация (IFC) в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) работает с правительством Азербайджана над упрощением для компаний инвестирования в ненефтяную экономику.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend в понедельник региональный директор IFC по Европе Рана Карадшех.

Карадшех отметила, что IFC видит потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в нескольких секторах, особенно в поддержке участия частного сектора в развитии инфраструктуры.

"С помощью инвестиций и консультаций IFC стремится содействовать зеленому росту, развитию транспортных коридоров и коммуникаций, повышению уровня доступности финансовых услуг и развитию сельского хозяйства. Чтобы повысить роль частного сектора, IFC в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) работает с правительством Азербайджана над упрощением для компаний инвестирования в ненефтяную экономику", - сказала региональный директор.

Она напомнила, что совсем недавно по рекомендации IFC в Азербайджане были приняты три закона.

"Закон о туризме направлен на внедрение новых методов, включая рыночные и основанные на конкурентоспособности методы регулирования и обеспечения качества, которые, как ожидается, позволят частному сектору сэкономить время и затраты. В свою очередь закон о безопасности пищевых продуктов призван применять новые концепции контроля всей пищевой цепи и модернизировать национальную систему управления безопасностью пищевых продуктов. Закон об инвестиционной деятельности направлен на обеспечение гарантий защиты инвестиций и, как ожидается, будет способствовать привлечению большего объема инвестиций. Все эти изменения были основаны на многолетней работе IFC в Азербайджане. За три десятилетия, поддерживая страну в проведении правовых, институциональных и технических реформ, IFC внесла свой вклад в фундаментальные инвестиционные реформы, включая то, что касается систем регистрации, инспекций, лицензирования и выдачи разрешений", - пояснила региональный директор.