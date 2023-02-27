https://news.day.az/economy/1541798.html Глава МИД Венгрии о транзите азербайджанского газа в Европу
Глава МИД Венгрии о транзите азербайджанского газа в Европу
Природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны через Турцию.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил сегодня министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
"Торговые встречи уже начались. Турция и Венгрия солидарны и в будущем будут действовать вместе",- сказал Сийярто.
Отметим, что в январе Азербайджан подписал с Венгрией Меморандум о взаимопонимании в области газоснабжения.
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