Рад видеть, что Азербайджан присоединяется к плану финансирования биоразнообразия

Рад видеть, что Азербайджан среди более чем 40 стран, присоединившихся к Плану по финансированию биоразнообразия.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.

"Защита биоразнообразия имеет первостепенное значение. Любое частное или государственное финансирование должно поддерживать сохранение и восстановление биоразнообразия", - добавил он.

План из 10 пунктов представляет собой не имеющее обязательной юридической силы политическое изложение, которое определяет четкий путь преодоления глобального дефицита финансирования охраны природы и управления значительными рисками утраты биоразнообразия для мировой экономики и общественного здравоохранения.