Рад видеть, что Азербайджан присоединяется к плану финансирования биоразнообразия - посол Фергус Олд
Рад видеть, что Азербайджан среди более чем 40 стран, присоединившихся к Плану по финансированию биоразнообразия.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд.
"Защита биоразнообразия имеет первостепенное значение. Любое частное или государственное финансирование должно поддерживать сохранение и восстановление биоразнообразия", - добавил он.
План из 10 пунктов представляет собой не имеющее обязательной юридической силы политическое изложение, которое определяет четкий путь преодоления глобального дефицита финансирования охраны природы и управления значительными рисками утраты биоразнообразия для мировой экономики и общественного здравоохранения.
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