Энергетический узел "Джебраил" откроет доступ к европейским рынкам

330-киловольтная узловая подстанция "Джебраил" обеспечит стабильным и надежным электричеством Карабах и Восточный Зангезур.

Как сообщает в понедельник корреспондент Trend, в ходе медиатура, организованного для ознакомления со строительством энергетического узла, было отмечено, что эта подстанция позволит получить более выгодный доступ к европейским энергетическим рынкам посредством маршрута Джебраил-Нахчыван-Агры (Турция) и далее через турецкую энергосистему, передает Day.Az.

Строительство подстанции в Джебраиле является очень важным и перспективным мегапроектом также с точки зрения увеличения экспортных возможностей и подключения Нахчыванской Автономной Республики к общей энергосистеме Азербайджана, передачи энергии, вырабатываемой на электростанцях "Худаферин" и "Гыз галасы", в том числе с альтернативных, возобновляемых источников энергии и малых гидроэлектростанций в общую энергосистему Азербайджана.