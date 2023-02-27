Исламский банк развития высоко оценивает усилия Азербайджана по восстановлению Карабаха
Мухаммад Аль Джассер, председатель группы Исламского банка развития (IsDB), посетил Карабах, сообщает Day.Az со ссылкой на банк.
Председатель еще раз подчеркнул приверженность IsDB поддержке экономического развития Азербайджана, в частности, в проектах реконструкции в Карабахе, цифровой трансформации, а также в секторе возобновляемых источников энергии.
Аль Джассер подтвердил, что IsDB готов финансировать новые инфраструктурные проекты и оказывать необходимую техническую помощь.
Во время визита в Карабах делегация IsDB была проинформирована о текущих проектах реконструкции. Делегаты высоко оценили усилия Азербайджана по восстановлению и развитию региона.
Группа IsDB поддерживает прочные отношения с Азербайджаном и стремится содействовать его социально-экономическому развитию. Группа одобрила в Азербайджане финансирование проектов на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. Портфель включает финансирование в размере 956 миллионов долларов со стороны IsDB, 120,2 миллиона долларов, одобренных ICD (Исламская корпорация по развитию частного сектора), 83,4 миллиона долларов в торговых операциях ITFC (Международная исламская торгово-финансовая корпорация) и 19,4 миллиона долларов в других фондах и операциях группы IsDB. Кроме того, ICIEC (Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов) предоставила 92,5 миллиона долларов в качестве страхования бизнеса и 75,5 миллиона долларов в качестве новых страховых обязательств.
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