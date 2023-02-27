Благодаря господдержке азербайджанские МСП смогут продавать продукцию в еще трех торговых сетях

Достигнуто соглашение о расширении возможности реализации в торговых сетях продукции, произведенной субъектами микро-и малого предпринимательства.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), в трех гипермаркетах, входящих в сеть супермаркетов Bravo, с этой целью были созданы постоянные торговые точки. В настоящее время в этих торговых точках продаются чай, масла холодного отжима, вода и лимонады, мука, специи, мед, кофе, уксус, сухофрукты, консервировы и другие продукты, производимые около 10 предприятиями микро-и малого бизнеса.

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