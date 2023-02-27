Названы планируемые объемы экспорта с энергетического узла "Джебраил"

С энергетического узла "Джебраил" планируется экспортировать на европейские рынки порядка тысячи мегаватт электроэнергии.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал директор ООО "Карабахская региональная электрическая сеть" Мирджалал Гусейнов в ходе медиатура, организованного для ознакомления со строительством энергетического узла, передает Day.Az.

По его словам, эта подстанция позволит получить более выгодный доступ к европейским энергетическим рынкам посредством маршрута Джебраил-Нахчыван-Агры (Турция) и далее через турецкую энергосистему.

Отметим, что строительство подстанции в Джебраиле является очень важным и перспективным мегапроектом также с точки зрения увеличения экспортных возможностей и подключения Нахчыванской Автономной Республики к общей энергосистеме Азербайджана, передачи энергии, вырабатываемой на электростанцях "Худаферин" и "Гыз галасы", в том числе с альтернативных, возобновляемых источников энергии и малых гидроэлектростанций в общую энергосистему Азербайджана.