Исламский банк развития заинтересован в проектах, реализуемых в Шуше.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, было сказано в ходе визита президента группы Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера в Шушу.

В ходе визита специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал гостей о текущей работе, проводимой в Шуше.

Кроме того, представители Министерства экономики также представили делегации презентации об экономическом потенциале освобожденных от оккупации территорий, реализуемых инфраструктурных проектах, применяемых в отношении предпринимателей льготах.

В свою очередь, президент группы Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер отметил значимость реализуемых совместно с Азербайджаном проектов с точки зрения развития экономики, в том числе инфраструктуры нашей страны и подчеркнул наличие большого потенциала для расширения сотрудничества.

Сулейман Аль-Джассер высоко оценил проделанную работу, а также отметил заинтересованность Банка в реализуемых в Шуше проектах, кроме того подчеркнул возможность сотрудничества в сфере инвестиций.

В рамках визита в Шушу делегация группы Исламского банка развития ознакомилась с городской площадью Шуши, родником Хан гызы, стенами Шушинского замка, посетила мечеть Юхары Говхар Ага и Джыдыр дюзю.

Группа IsDB поддерживает прочные отношения с Азербайджаном и стремится содействовать его социально-экономическому развитию. Группа одобрила в Азербайджане финансирование проектов на общую сумму 1,2 миллиарда долларов. Портфель включает финансирование в размере 956 миллионов долларов со стороны IsDB, 120,2 миллиона долларов, одобренных ICD (Исламская корпорация по развитию частного сектора), 83,4 миллиона долларов в торговых операциях ITFC (Международная исламская торгово-финансовая корпорация) и 19,4 миллиона долларов в других фондах и операциях группы IsDB. Кроме того, ICIEC (Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов) предоставила 92,5 миллиона долларов в качестве страхования бизнеса и 75,5 миллиона долларов в качестве новых страховых обязательств.