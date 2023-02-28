Изучается потенциал транспортировки водорода по IGB

Источник: Агентство международной информации Trend

Компания ICGB, которая является оператором интерконнектора Греция-Болгария (IGB), изучает потенциал транспортировки водорода и связанные с этим темы, сказала во вторник в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева, передает Day.Az.

"Мы считаем, что очевидные технические ограничения будут устранены в обозримом будущем, по крайней мере, до определенного уровня, достаточного для транспортировки смешанных газов", - сказала исполнительный директор.

Кроме того, Георгиева отметила, что реальные перспективы перекачки водорода зависят от рынка этого продукта.

"Транспортировка по нашему трубопроводу - это всего лишь маленькая часть очень большой головоломки, называемой водородной экономикой. Для того, чтобы IGB начал перекачивать водород, должна быть синергия как минимум с несколькими операторами инфраструктуры. Соседние операторы также должны быть готовы к транспортировке водорода в/из определенного пункта назначения, чтобы обеспечить реальный процесс. Я уверена, что мы будем готовы к транспортировке водорода, как только рынок водорода начнет развиваться более заметно", - сказала она.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария начал коммерческие поставки 1 октября 2022 года.

С начала текущего отопительного сезона интерконнектор обеспечивает около 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB является первым маршрутом для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантируя повышенную безопасность поставок и внося значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является предпосылкой для оптимизации цен для предприятий и бытовых потребителей в стране.

В то время как поставки 1 миллиарда кубометров в год по контракту с Азербайджаном являются основой проекта, у IGB есть долгосрочные мощности, забронированные и другими грузоотправителями. Большинство из них совершенно новые для болгарского рынка. Интерконнектор Греция-Болгария получит доступ к нескольким источникам газа в 2024 году.