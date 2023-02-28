Председатель ЦБ Азербайджана встретится с руководителями ЦБ Казахстана и Таджикистана

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов проведет встречи с руководителями центральных банков Казахстана и Таджикистана.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА в Twitter.

"С 27 февраля по 2 марта 2023 года в ходе рабочей поездки мы проведем встречи с центральными банками Таджикистана и Казахстана, Агентством по регулированию и развитию финансовых рынков Казахстана, а также с руководством Международного финансового центра Астаны", - говорится в публикации.

Напомним, что товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном за 2022 год составил 598,43 миллиона долларов. Экспорт из Казахстана в Азербайджан за прошлый год составил 494,4 миллиона долларов, в то время как на импорт пришлось 104,03 миллиона долларов.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в январе - декабре 2022 года составил 5,811 миллиона долларов.