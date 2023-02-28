Руководители ЦБ Азербайджана и Таджикистана обсудили реформы в системе страхования

Председатель Центрального банка Азербайджана, в ходе рабочей поездки в Душанбе, обсудил реформы в системе страхования с руководством ЦБ Таджикистана.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА в Twitter.

"Состоялась встреча с председателем Национального банка Таджикистана Холигзода Хокимом Хикматулло. В ходе встречи мы обсудили дальнейшие направления и расширение сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Таджикистана, а также обменялись мнениями по макроэкономической ситуации, перспективам развития финансово-банковского сектора и другим темам", - говорится в публикации.

Напомним, что товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в 2022 году составил 5,811 миллиона долларов.

Отметим, что в 2022 году суммарные сборы 10 ведущих страховых компаний (СК) Азербайджана составили 881,805 миллиона манатов, или 90,83 процента от общего объема страховых сборов, а суммарные сборы всех страховых компаний Азербайджана в отчетный период составили 970,823 миллиона манатов.