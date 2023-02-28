https://news.day.az/economy/1542089.html Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области связи и транспорта - ФОТО
Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области связи и транспорта - ФОТО
Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов встретился с находящимися с визитом в Азербайджане депутатами Верховной Рады Украины, сопредседателем украинско-азербайджанской Группы дружбы Владимиром Крейденко, членами группы Антоном Швачко и Николаем Галушко.
Как сообщили во вторник Day.Az в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, на встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в сфере транспортной инфраструктуры, грузоперевозок по Среднему коридору, электронного правительства и инноваций.
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