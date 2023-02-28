Азербайджан и Румыния обсудили вопросы транзита зеленой энергии из Азербайджана через Черное море в Европу.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждение прошло в рамках встречи с делегацией во главе с Генеральным секретарем правительства Румынии Марианом Неачуном.

В ходе встречи заместитель министра Самир Велиев отметил, что отношения между Азербайджаном и Румынией находятся на уровне стратегического партнерства, и подчеркнул широту повестки дня в области энергетики, кроме того рассказал о возможностях сотрудничества в области природного газа, электроэнергии, особенно в области возобновляемых источников энергии.

Отмечается, что были рассмотрены вопросы, вытекающие из решений, принятых на первом заседании министров четырех стран в целях реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана Грузии, Румынии и Венгрии".

Наряду с традиционной и возобновляемой энергетикой отмечена важность развития сотрудничества в таких направлениях, как энергоэффективность и регулирование энергетических вопросов.

Напомним, что Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния 17 декабря 2022 года подписали соглашение о строительстве электрического кабеля от черноморского побережья Грузии до черноморского побережья Румынии.

В рамках этого проекта планируется построить кабель, который позволит транспортировать четыре гигаватт зеленой энергии из Азербайджана.