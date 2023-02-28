https://news.day.az/economy/1542193.html Россия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках проекта Север-Юг - Лавров
Россия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках проекта Север-Юг - Лавров
Россия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в рамках проекта Север-Юг.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал во вторник находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По его словам, в нынешнем году Россия планирует вновь достигнуть товарооборота в 4 млрд долларов с Азербайджаном.
"Мы заинтересованы в сотрудничестве на освобожденных территориях, в энергетическом секторе, а также реализации мегапроектов. Также, в этом году в Москве пройдет экономический форум между Азербайджаном и Россией" - отметил он.
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