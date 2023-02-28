https://news.day.az/economy/1542208.html Россия готова перейти к практической реализации недостающих компонентов коридора Север-Юг - Лавров
Россия готова перейти к практической реализации недостающих компонентов коридора Север-Юг - Лавров
Россия готова перейти к практической реализации недостающих компонентов транспортного коридора Север-Юг.
Об этом сказал во вторник отвечая на вопрос Trend министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает Day.Az.
По его словам, ведутся обсуждения по строительству недостающегося участка Решт-Астара.
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