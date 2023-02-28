Услуги ASCO представлены в Бакинском "Доме МСБ"

Предприниматели, желающие воспользоваться услугами грузоперевозок ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство "(ASCO), могут обратиться в Бакинский "Дом МСБ".

Как сообщили Day.Az во вторник в Агентстве Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса, в "Доме МСБ" со стороны ASCO предпринимателям оказываются услуги по приему заказов, координации и информированию по их исполнению.

Бакинский "Дом МСБ" - это единое пространство, где предпринимателям предоставляются связанные с бизнесом услуги государственных и частных структур. В настоящее время около 50 государственных и частных структур предоставляют предпринимателям в "Доме МСБ" более 250 услуг. Предприниматели могут обратиться в Бакинский "Дом МСБ" для получения услуг, связанных с регистрацией бизнеса, налоговыми вопросами, лицензиями, сертификатами происхождения и безопасности пищевых продуктов, разрешением на ведение деятельности по различным направлениям, таможенными услугами, выпиской из государственного реестра имущества, субсидиями на аграрную сферу, разрешением на размещение рекламы на открытом пространстве, коммунальными услугами, банковскими вопросами, страхованием, лизингом и прочими вопросами, необходимыми для ведения предпринимательской деятельности. Дом МСБ, расположенный по адресу: г. Баку, проспект Зии Буниятова, 38С, предоставляет услуги предпринимателям с 09.00 до 18.00.