"АЖД" и Всемирный банк обсудили перспективы развития Срединного коридора

28 февраля 2023 года председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов принял делегацию во главе с руководителем программ по развитию инфраструктуры Всемирного банка в Центральной Азии Антонио Нуньесом, передает Day.Az.

В ходе встречи был подчеркнут опыт эффективного сотрудничества со Всемирным банком, гости были проинформированы о создании в АЖД устойчивой и конкурентной инфраструктуры, осуществлении программы трансформации, а также о проделанных работах по увеличению транзитного потенциала.

Были широко обсуждены перспективы развития Срединного коридора, потенциальные возможности сотрудничества с банком в сфере улучшения железнодорожной инфраструктуры, цифровизации и др.