В Азербайджане объявлены результаты грантового конкурса на финансирование проектов субъектов МСБ

Объявлены результаты третьего грантового конкурса на финансирование образовательных, научных, исследовательских и вспомогательных проектов субъектов микро-, малого и среднего бизнеса. Принято решение о финансировании 13 из 234 проектов, представленных на конкурс, организованный Агентством по развитию малого и среднего бизнеса. На каждый из проектов-победителей будет выделено до 20 тысяч манатов.

Как сообщили Day.Az во вторник в Агентстве, на заседании экспертной комиссии, созданной для экспертизы проектов, состоявшемся 28 февраля, было отмечено, что в общей сложности на конкурс было представлено 234 проекта, 230 из которых являются проектами субъектов МСБ. Из представленных на конкурс проектов 128 - образовательные, 15 - научные, 29 - исследовательские и 58 - вспомогательные.

Отметим, что прием документов на 3-й грантовый конкурс, объявленный для финансирования проектов субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства в сферах образования, науки, исследований и поддержки, проводился с 15 ноября по 14 декабря 2022 года, а экспертиза и оценка проектов - с 16 декабря 2022 года по 10 февраля 2023 года.

При оценке проектов экспертной комиссией в соответствии с критериями, утвержденными постановлением Кабинета министров от 30 сентября 2020 года, учитывались их влияние на развитие микро -, малого и среднего предпринимательства, инновационность, возможности применения в практических целях, наличие необходимого опыта и материально-технической базы для реализации проекта и другие факторы. Подробную информацию о победивших проектах можно получить по ссылке https://smb.gov.az/az/nav/qrant