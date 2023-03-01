Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 28 февраля выросла на 1,67 доллара относительно предыдущего показателя и составила 85,01 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,59 доллара - до 83,2 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,82 доллара, составив 47,17 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 28 февраля повысилась на 1,67 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 83,14 доллара за баррель.