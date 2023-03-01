Центробанки Азербайджана и Казахстана обсудили создание цифровой валюты

Председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в рамках деловой поездки в Казахстан обсудил с председателем Национального банка Казахстана Галымжаном Пирматовым создание цифровой валюты.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, говорится в публикации председателя ЦБА в Twitter.

"В ходе встречи мы обсудили расширение и будущие направления сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Казахстана. Также обсудили текущую макроэкономическую ситуацию, влияние глобальных экономических процессов на экономику страны, совершенствование инструментов денежно-кредитной политики, развитие платежных систем и другие вопросы", - говорится в публикации.

Напомним, что с 27 февраля по 2 марта 2023 года в ходе рабочей поездки председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов проведет встречи с центральными банками Таджикистана и Казахстана, Агентством по регулированию и развитию финансовых рынков Казахстана, а также с руководством Международного финансового центра Астаны