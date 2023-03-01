Азербайджанский фонд выделил льготный кредит для стимулирования отечественного производства

Фонд развития предпринимательства Азербайджана, одной из главных целей которого является стимулирование местного производства и бизнеса, предоставил льготный кредит компании "La Ran".

Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

"В рамках мер поддержки отечественного производства Фонд развития предпринимательства предоставил ООО "La Ran" льготный кредит в размере 300 тысяч манатов для финансирования проекта по производству шоколада. Проект будет реализован в Лянкяране", - говорится в публикации.

Отметим, что в целом Фонд развития предпринимательства Азербайджана в январе - декабре 2022 года профинансировал 2 726 инвестиционных проектов. Всего Фондом выдано льготных кредитов на сумму 145,9 миллиона манатов.

Согласно данным, из выданных кредитов 87,1 миллиона манатов приходятся на производство сельскохозяйственной продукции, 37,3 миллиона манатов - на производство и переработку промышленной продукции, 9,1 миллиона манатов - на туризм и 12,4 миллиона манатов - на другие отрасли.

В топ-5 финансовых организаций по числу выданных льготных кредитов входят: Bank Respublika - 746 льготных кредитов, Yelo Bank - 350, Unibank - 318, Rabitabank - 282, НБКО "Aqrarkredit" - 282.