Почти сто процентов бизнес-субъектов в Азербайджане приходятся на долю малых и средних организаций

В Азербайджане 99 процентов субъектов предпринимательства приходится на долю малых и средних организаций.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов на конференции "Перспективы развития альтернативных финансовых рынков в Азербайджане".

По его словам, глобальные изменения оказывают незначительные негативные последствия на деятельность мелких субъектов предпринимательства.

"Внедрение альтернативных источников финансирования окажет положительное влияние на развитие предпринимательской деятельности. Сегодня мы видим, что исламский банкинг является одним из крупнейших в мире и его доля растет изо дня в день", - сказал он.

Мамедов отметил, что в целях предотвращения глобальных влияний на экономику нашей страны была принята национальная стратегия до 2026 года.

"В рамках этой стратегии планируется реализация ряда проектов, в том числе инвестиционного фонда МСБ. Считаем, что этот инструмент послужит хорошим альтернативным источником для субъектов малого и среднего бизнеса", - подчеркнул Мамедов.

Кроме того, председатель правления отметил, что а рамках реализации исламского банкинга в Азербайджане был создан соответствующий консорциум и принята дорожная карта.