USAID видит большой потенциал в сельскохозяйственном секторе Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг директор миссии USAID в Азербайджане Майкл Нербасс на конференции "Перспективы развития альтернативных финансовых рынков в Азербайджане".

По его словам, в секторе сельского хозяйства мелкие и средние предприятия создают большое количество рабочих мест.

"USAID в Азербайджане нацелен на создание и поддержку инклюзивного финансирования и конкуренции. Мы работаем над созданием платформ не только по поддержке МСБ, но и женского предпринимательства", - сказал он.

Нербасс подчеркнул, что USAID рад и готов стать частью реализации альтернативных источников финансирования для субъектов МСБ, а также развития инклюзивного предпринимательства.