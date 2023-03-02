Агентство инноваций и цифрового развития поддерживает развитие альтернативных источников финансирования в Азербайджане

Агентство инноваций и цифрового развития поддерживает развитие в Азербайджане альтернативных источников финансирования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева на конференции "Перспективы развития альтернативных финансовых рынков в Азербайджане".

По ее словам, агентство при поддержке стартаперов и стартап-проектов нацелено на увеличение числа финтехов в стране.

"Мы готовы помогать стартаперам в акселерации проектов, привлечении инвестиций и презентации проекта перед инвесторами. Мы ожидаем, что созданный в Азербайджане венчурный фонд станет хорошей платформой финансирования мелких стартап-проектов", - сказала она.

Велиева сказала, в нынешнем году ожидается увеличить капитал венчурного фонда до 20 миллионов долларов.

"Создание таких и других альтернативных источников финансирования мелких и средних предприятий, в том числе стартап-проектов станет драйвером развития предпринимательства в нашей стране", - добавила она.