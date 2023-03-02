В Азербайджане создана соответствующая рабочая группа по внедрению в стране исламского банкинга - президент ABA
В Азербайджане создана соответствующая рабочая группа по внедрению в стране исламского банкинга.
Как сообщаетDay.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг президент Ассоциации банков Азербайджана (ABA) Закир Нуриев на конференции "Перспективы развития альтернативных финансовых рынков в Азербайджане".
По его словам, исламский банкинг за последние 20 лет глобальных изменений и негативных влияний остается единственной устойчивой платформой.
"В Азербайджане создана соответствующая рабочая группа по внедрению в стране исламского банкинга. Внедрение в Азербайджане инструментов Исламского банкинга усилит финансовый сектор страны", - сказал он.
Нуриев сказал, что с точки зрения банковской инфраструктуры и технологий, наша страна готова к скорейшему внедрению элементов исламского банкинга.
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